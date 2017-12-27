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Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt

Bakan Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 3 veya 4 dolardan et göndermesinin önemli olmadığını, önemli olanın üreticilerin maliyetleri olduğunu söyledi.

Fakıbaba'dan Sudan'ın '4 dolara et' önerisine yanıt
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Sudan'ın Türkiye'ye 4 dolara et satma teklifini değerlendirdi.

Fakıbaba yaptığı açıklamada, "Taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini bilen bir kardeşinizim. Üç dolara alırsınız, yarın 5 olur, 8 olur. Benim özellikle üretici kardeşlerimi küstürmemem lazım" dedi.

"3 veya 4 dolardan göndermesi benim için çok önemli değil" şeklinde konuşan Fakıbaba, "Benim üreticimin maliyetleri nedir, benim üreticimin maliyetleri gerçek fiyatları yansıtır. Hep üreticinin yanında olduk" ifadelerini kullandı.

Fakıbaba şöyle konuştu: "Türkiye'deki üreticiler bu işin ihracatını yapabilecek kapasitede olan insanlardır. Biz devlet olarak onlara destek verdiğimizde inanıyorum ki kısa sürede et ithal eden bir ülke değil, ihraç eden bir ülke olacağız"

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