FAO: Küresel gıda fiyatları haziranda değişmedi

FAO'nun paylaştığı bilgilere göre haziran endeksi, bir önceki aya göre değişmeyerek 120,6 puan değerinde kaldı. Küresel gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 2,1 düşerken, Mart 2022’de zirveye ulaştığı seviyeden yüzde 24,8 altında kaldı.

Tahıl Fiyat Endeksi yüzde 3 oranında azaldı

Endeksin haziranda sabit kalmasında tahıl fiyatlarındaki düşüşün bitkisel yağlar, şeker ve süt ürünleri fiyatlarındaki artışla dengelenmesi etkili oldu. Tahıl Fiyat Endeksi, ana ihracatçı ülkelerdeki iyi hasat beklentileriyle haziranda önceki aya göre yüzde 3 azaldı.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi ise palmiye yağına yönelik artan küresel talep ve Amerika kıtasında soya ve ayçiçek yağlarına yönelik güçlü taleple arttı. Buna göre, Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.

Hava koşulları şeker fiyatlarını etkiledi

Şeker Fiyat Endeksi, olumsuz hava koşullarının Brezilya ve Hindistan'daki üretime muhtemel etkisine ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 1,9 arttı.

Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi, güçlü perakende satışlar, Batı Avrupa'da mevsimsel düşen süt teslimatları ve Okyanusya bölgesindeki düşük stoklar nedeniyle yüzde 1,2 yükseldi. Öte yandan tereyağı fiyatları da söz konusu etkiler nedeniyle 24 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Et Fiyat Endeksi ise domuz, büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin uluslararası fiyatlarındaki hafif artışların, kümes hayvanları etlerinin fiyatlarındaki hafif düşüşle dengelenmesi sonucunda haziranda değişim göstermedi.