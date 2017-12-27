Fatih Projesine vergi istisnası resmileşti

27 Aralık 2017

Torba Yasa'nın TBMM’de kabul edilmesinin ardından adımlar atılmaya devam ediliyor.

Yasa kapsamında yer alan Fırsatları Artırma ve Teknoloji İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'nde mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacağı açıklanmıştı.

Konuyla ilgili karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, FATİH Projesi kapsamında yapılan mal alımlarında uygulanmak üzere, proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV (IV) sayılı listede yer alan malların, Milli Eğitim Bakanlığına ya da proje yüklenicisine teslimi veya bunlar tarafından ithali ÖTV'den müstesna tutulacak.

Kaynak: AA