Fed Başkanı Jerome Powell'dan faiz indirimi sinyali

İşte Powell'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Para politikasında sınırlayıcı duruş sürüyor. İşsizlik oranı düşük seyretmeye devam ediyor.

Talep tarafında son 1 yıl içinde iyimser havanın devam ettiğini gördük. Bugün karar oy birliğiyle alındı. Enflasyonda aşağı yönlü bir hareket oluyor. Faizleri düşürme noktasına yaklaşıyoruz.

Eylül ile ilgili olarak herhangi bir şekilde gelecek toplantıya ilişkin karar vermedik. Burada komitenin duruşu şu: Doğru noktaya gidildiği taktirde verilere bağlı ilerleyemeye devam ediyoruz. Risklere baktığımız zaman enflasyon tarafında güven kazanmaya devam ediyoruz ancak bir şekilde eylülde faiz indirimi gelebilir.

Bu ay neden olmadı diye sordunuz, biz artık faiz indirimine yaklaşıyoruz ama hala tam o noktada değiliz diye düşündük.

Hangi durumlarda faiz indirimi uygun olur, hangisinde olmaz konusunda bir örnek vermek isterim. Diyelim ki enflasyonun beklentiler noktasına geldiğini varsayalım. O zaman bir faiz indirimi mümkün olabilir ama enflasyon daha yapışkan olursa o zaman daha başka noktaya gidebiliriz. Ancak bunlar tek bir veriye bağlı olmayacak. Hepsinin toplamına bakıyoruz.

Faiz indirimi için enflasyona daha büyük güven gerekli.