Fed, faiz indirimleri ve bilanço küçültme sürecini sürdürecek

Dallas Federal Rezerv Bankası Başkanı Lorie Logan, merkez bankasının önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine devam edeceğini ve bilanço küçültme sürecini sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini ifade etti. New York'ta yapılan Menkul Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Logan, ekonomik görünümün beklenildiği gibi gelişmesi durumunda politika faizinin daha nötr seviyelere indirilmesinin, hedeflere ulaşmada yardımcı olabileceğini vurguladı.

Ancak, işgücü piyasasındaki risklerin artması ve enflasyon hedeflerine yönelik devam eden belirsizlikler nedeniyle, ekonomik görünümde hala önemli risklerin bulunduğunu kaydetti. Piyasa katılımcıları, Eylül toplantısında planlanan yarım puanlık faiz indiriminin yıl sonuna kadar gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğini tartışırken, son işgücü verilerinin beklentilerin üzerinde bir performans sergilemesi, bazı uzmanların Fed'in daha agresif bir yaklaşım benimsemesini gereksiz gördüğünü belirtiyor.

Logan, Fed'in bilanço küçültme sürecine (niceliksel sıkılaştırma) geniş bir yer ayırarak, bu sürecin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Pandemi döneminde satın alınan Hazine tahvilleri ve ipotek destekli menkul kıymetlerin elden çıkarılmasıyla, Fed'in bilançosu 9 trilyon dolardan 7,1 trilyon dolara geriledi.

Likidite seviyelerini değerlendiren Logan, piyasada mevcut likiditenin yeterli olduğunu ve para piyasası faiz oranlarının Fed’in rezerv bakiyeleri üzerindeki faiz oranlarının oldukça altında seyrettiğini belirtti. Bu durumun piyasalardaki likidite bolluğunu gösterdiğini ifade etti.

Logan, bankaların likidite açıklarını karşılamak için sağlam planlara sahip olmaları gerektiğini ve gerektiğinde Fed'in İskonto Penceresi imkanlarından faydalanmaya hazır olmalarının önemini bir kez daha hatırlattı.