Fed faiz kararı: Amerikan Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
Amerika'da TÜFE ve ÜFE rakamları beklentinin üzerinde geldi. Bu durum piyasalarda endişe yaratırken Fed'in yapacağı hamle merak ediliyor. Bu ay toplantı olup olmayacağı araştırılırken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu her geçen gün artıyor.
Küresel piyasalarda gözler yeniden Amerika Merkez Bankasının alacağı kararlara çevrildi. Son açıklanan ekonomik veriler sonrası piyasalarda belirsizlik havası güç kazandı. Yatırımcılar Amerikan Merkez Bankası'nın toplantı tarihini merak ederken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 14 Mayıs 2026 Perşembe itibarıyla yüzde 98 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.