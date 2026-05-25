Fed faiz kararı ne zaman? ABD Merkez Bankası toplantı tarihi...
ABD'de enflasyon yükselirken Fed'in yapacağı hamle merak ediliyor. Küresel piyasalar Amerikan Merkez Bankası'na odaklanırken "Fed faiz kararı ne zaman" sorusu her geçen gün sıklaşıyor.
ABD'de açıklanan enflasyon ve istihdam verilerinin ardından gözler yeniden Fed toplantısına çevrildi. Özellikle dolar, altın ve kripto para piyasalarında hareketlilik dikkat çekerken Fed toplantı tarihi araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Piyasalar 25 Mayıs 2026 Pazartesi itibarıyla yüzde 99.9 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.