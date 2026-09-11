Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı?

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Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bugün ABD enflasyon rakamları sonrası konu daha da araştırılacak. Günler ilerledikçe sıkça cevap aranan soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da kameralar önüne geçecek.

11 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 67'si 25 baz puan faiz artışı bekliyor