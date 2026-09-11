Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Amerikan Merkez Bankası faiz artıracak mı?
Bugün Amerika'dan enflasyon rakamları gelecek. Dünya bu verilere odaklanırken bir yandan da Fed'in faiz kararını duyuracağı tarih araştırılıyor. İşte "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusunun yanıtı...
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Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Bugün ABD enflasyon rakamları sonrası konu daha da araştırılacak. Günler ilerledikçe sıkça cevap aranan soru "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" oluyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da kameralar önüne geçecek.
11 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 67'si 25 baz puan faiz artışı bekliyor
Kaynak: HABER MERKEZİ