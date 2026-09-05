Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz yükseltecek mi?
ABD tarım dışı istihdam verileri dün geldi. Beklenti 55 bindi, 162 bin kişi arttı. Beklentinin çok üstünde gelen rakamlar sonrası Fed'in atacağı adım merak edilmeye başlandı. Binlerce kişi her gün "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap arıyor.
Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararı dünyayı yakından ilgilendiriyor. Finans kuruluşları bu sene 3 faiz artırımı beklerken bu ay yapılacak toplantı çok kritik. Günler ilerlerken "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu peş peşe geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Fed toplantısı 16 Eylül'de yapılacak ve karar saat 21.00'de duyurulacak. Fed Başkanı Kevin Warsh aynı gün saat 21.30'da kameralar önüne geçecek.
5 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla piyasaların yüzde 58,4'ü 25 baz puan faiz artışı bekliyor.