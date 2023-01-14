Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları Fed faiz kararını bekliyor. Fed, 2022'nin son toplantısında faizi 50 baz puan artırmıştı. Fed'in ocak ayında alacağı faiz kararı ise merak konusu oldu.

Fed faiz kararın ne zaman açıklanacak?

Fed, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirecek. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.

Piyasaların beklentisi ne yönde?

Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.