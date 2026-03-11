Fed faiz kararı ne zaman? Amerikan Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Amerika'da enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler Fed'e çevrildi. Amerikan Merkez Bankası bu ay toplanacak. Küresel piyasalar Fed'e kilitlenirken yatırımcılar da net tarihi öğrenmek için "Fed faiz kararı ne zaman" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Amerikan Merkez Bankası toplantısını 18 Mart'ta yapacak ve faiz kararını saat 21.00'de duyuracak.

Fed Başkanı Jerome Powell ise saat 21.30'da kameralar karşısına geçecek.

Piyasaların beklentisine göre 11 Mart 2026 itibarıyla faizler yüzde 98.7 oranında sabit kalacak.