Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak? ABD'de faizler inecek mi?

ABD'de enflasyon beklentilerle paralel yüzde 2.7 geldi. Faiz için önemli bir gösterge olan enflasyon verileri sonrası Fed'in toplantı tarihi de araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi şimdi "Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak" sorusuna başvuruyor.

Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Yılın şlk Fed faiz toplantısı 26 Ocak saat yapılacak ve faiz kararı saat 22.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası saat 22.30'da Fed Başkanı Powell konuşma yapacak.

13 Ocak Salı günkü piyasa beklentisine göre bu ay faiz indirimi bekleyenlerin oranı yüzde 3.4 şeklinde...