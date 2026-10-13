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Fed faiz kararı tarihi yaklaşıyor. En önemli konulardan biri faizlerin yükseltilip yükseltilmeyeceği... Milyonlar karara odaklanırken peş peşe "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak", "Fed faiz artıracak mı" sorusu geliyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?

Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.

Piyasaların yüzde 80,5'i 13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.