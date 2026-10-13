Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Fed faiz artıracak mı?
Dünyanın gözü Amerikan Merkez Bankası'nda... Fed geçen ay faiz artırırken bu ay bir artırım gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Vatandaşlar bir yandan "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusuna yanıt ararken bir yandan da "Fed faiz artıracak mı" sorusu hızlanmış durumda...
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Fed faiz kararı tarihi yaklaşıyor. En önemli konulardan biri faizlerin yükseltilip yükseltilmeyeceği... Milyonlar karara odaklanırken peş peşe "Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak", "Fed faiz artıracak mı" sorusu geliyor.
Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak.
Piyasaların yüzde 80,5'i 13 Ekim 2026 Salı günü itibarıyla faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ