Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte belli olacak? Fed faiz indirecek mi?

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Fed faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Enflasyonun beklenti altı gelmesi sonrası faizlerin sabit kalması öngörülürken tarih sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi "Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Temmuz ayı Fed faiz toplantısı 29 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı aynı gün saat 21.00'de açıklanacak. Toplantı sonrası Kevin Warsh saat 21.30'da basın karşısına geçecek.

16 Temmuz 2026 Perşembe günkü beklentiye göre piyasaların yüzde 12,2'si 25 baz puan artış tahmin ediyor. Yüzde 87,8'i ise faizlerin sabit kalacağını öngörüyor.