Fed tutanaklarında ihtiyatlı politika yaklaşımı benimsendi

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin değiştirilmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, banka yetkililerinin para politikasında ihtiyatlı bir yaklaşım benimseme konusunda hemfikir olduğunu gösterdi.

Tutanaklarda, "Tüm yetkililer, Komite'nin dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumda olduğu ve her toplantıdaki politika kararlarının gelen verilerin tamamına ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerine dayalı olmaya devam edeceği konusunda hemfikirdi." değerlendirmesi yapıldı.

Enflasyonun zaman içinde yüzde 2 hedefine düşürülmesi için para politikası duruşunun yeterince kısıtlayıcı olmasının öneminin vurgulandığı tutanaklarda, "Yetkililer, gelen verilerin Komite'nin enflasyon hedefine doğru ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılmasının uygun olacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Tüm banka yetkilileri para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde

Tutanaklarda, tüm yetkililerin enflasyon açıkça sürdürülebilir bir şekilde hedefe düşene kadar para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı kanaatinde olduğu aktarıldı.

Enflasyonun geçen yıl boyunca yavaşladığı ancak mevcut oranın kabul edilemeyecek kadar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilen tutanaklarda, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru indiği konusunda emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Tutanaklarda, gelecek aylarda açıklanacak verilerin dezenflasyon sürecinin ne ölçüde devam ettiğini, sıkılaşan finansal ve kredi koşulları karşısında toplam talebin hangi ölçüde azaldığı ve iş gücü piyasasında arz ve talebin ne ölçüde daha iyi bir dengeye ulaştığının netleşmesine yardımcı olacağı aktarıldı.

Yetkililerin söz konusu toplantıda uzun vadeli tahvil faizlerindeki artış nedeniyle son aylarda finansal koşullarda yaşanan sıkılaşmaya da değindiği kaydedilen tutanaklarda, birçoğunun finansal koşullardaki bu sıkılaşmanın devam edip etmeyeceğinin belirsiz olduğunu belirttiği ifade edildi.