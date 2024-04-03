FED yetkilileri Mester ve Daly konuştu: Hâlâ bu yıl için üç indirim bekliyoruz

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, 2024'ün başında beklenenden daha sıcak rakamlara rağmen enflasyon tablosunun "çok fazla değişmediğini" kaydetti.

Mester, "Ancak güvenimi artırmak için daha fazla veri görmem gerekiyor. Bazı aylık veriler, enflasyondaki düşüş sürecinin durup durmadığı ya da yıl başı verilerinin fiyat istikrarına geri dönüş yolunda geçici bir sapmayı yansıtıp yansıtmadığı konusunda bize daha iyi bir fikir verecektir" diye konuştu.

Bloomberg HT'nin haberine göre; Mester, bu yıl üç faiz indiriminin hâlâ uygun olduğunu düşündüğünü, ancak daha azına ihtiyaç duyulup duyulmayacağının "yakın bir karar" olduğunu da vurguladı.

Daly: Üç kesinti çok mâkul

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de 2024'teki üç kesintiyi "çok makul bir temel" olarak nitelendirirken, "hâlâ yapacak daha çok işimiz var" dedi.

Mester ve Daly, 2024'teki kesinti sayısına ilişkin güvence veren son Fed yetkilileri oldular ve aynı zamanda Fed'in para politikasını gevşetmek için acelesi olmadığını da açıkça ortaya koydular.