Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimalleri altın ve gümüşte ibreyi yukarı yöneltti

Ons altın, Fed'den beklenen 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi beklentisiyle yeni zirveler görmeye devam ediyor. Asya piyasalarının kapalı olduğu 12 Eylül sabahında, ons altın 2589,69 dolarla yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Şu sıralarda ise Cuma gününe kıyasla yüzde 0,3 artışla 2585,62 dolar seviyesinde işlem görüyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, ABD'nin faiz indiriminin yaklaştığını ve bunun altını destekleyeceğini ifade etti. Staunovo, önümüzdeki aylarda daha yüksek fiyatların beklendiğini ve Fed'in faiz nokta grafiğindeki değişikliklerin kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtti.

ANZ analistleri ise makroekonomik ve jeopolitik endişeler, ABD seçimleri ve hisse senedi piyasasındaki oynaklığın altına yatırımı artırabileceğini ifade etti. Altının 2025 yılı sonuna kadar 2900 dolara ulaşması bekleniyor.

Gümüş fiyatları da yükseliş ivmesi kazandı. Ons gümüş, 17 Temmuz'dan bu yana ilk kez 31,09 dolara ulaştı ve şu anda yüzde 0,85 artışla 30,97 dolardan işlem görüyor. Citi, 3 ay içinde gümüşün ons fiyatını 35 dolara, 6-12 ay içinde ise 38 dolara yükselmesini bekliyor.