Fed'in faiz hesabında yeni sinyal! ABD'de özel sektör istihdamı hızlandı

ADP Research'ün açıkladığı öncü verilere göre, ABD'de özel sektör işverenleri 8 Ağustos'ta sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 11 bin 750 kişilik istihdam artışı sağladı. Böylece özel sektör istihdamındaki artış ikinci haftada da devam ederken, önceki dönemde 9 bin 500 olan dört haftalık ortalama yükseldi.

İşgücü piyasasında zayıflama sinyalleri

Son verilerdeki artışa rağmen ABD işgücü piyasasının genel görünümüne ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Temmuz ayında istihdamda beklenmedik kayıp yaşanırken, Çalışma Bakanlığının Mayıs ve Haziran verilerinde yaptığı revizyonlar da bu iki ayda daha önce açıklanandan toplam 103 bin daha az istihdam yaratıldığını ortaya koydu.

ADP'nin ayrı olarak yayımladığı aylık özel sektör istihdam verisi de yavaşlamaya işaret etti. Özel sektör temmuzda 44 bin kişilik istihdam sağlarken, haziranda bu sayı 95 bin olmuştu.

Gözler Fed'in faiz kararında

İşgücü piyasasındaki görünüm, Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikası açısından yakından takip ediliyor.

İran savaşıyla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş enflasyon baskısını artırırken, istihdamdaki zayıflama Fed'in hareket alanını daraltıyor. Enflasyonla mücadele için faizlerin yükseltilmesi gündemde kalırken, işgücü piyasasında belirgin bir bozulma yaşanması Fed'in yeni bir faiz artırımına gitmeden önce daha temkinli davranmasına neden olabilir.