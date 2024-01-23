"Fed'in faiz indirimlerinden en çok faydayı sağlayan ülkelerden biri olacağız"

Deneyimli araştırma ekibi tarafından hazırlanan raporda, faiz hassasiyeti yüksek ekonomisi ve dış finansman ihtiyacı ile Türkiye’nin 2024 yılında FED'in faiz indirimlerine başlamasından en çok faydalanacak ülkelerden biri olabileceğine dikkat çekiliyor.

Bununla birlikte, Merkez Bankası’nın veriye dayalı duruşunda ısrarıyla yabancı yatırımcının ilgisinin artabileceği belirtilen raporda; yabancı yatırımcıların, önce tahvillere ve sonraki zamanlarda hisse senetlerine olan ilgisinin artacağı vurgulanıyor.

Makro politikalardaki normalleşmeden en çok bankaların faydalanacağı ifade edilen rapora göre, yüksek enflasyona karşı iyi donanımlı, artan faiz ortamında nakit akışı güçlü, borçluluğu düşük ve daha yüksek yabancı ilgisi çekme potansiyeli olan hisselere olan ilginin devam edeceği öngörülürken, Gıda Perakendesi, Havacılık, Holdingler ve Telekom şirketleri en yüksek artış potansiyeli beklenen sektörler ifade ediliyor.

Raporda, başta altın olmak üzere değerli metalleri favori varlık sınıflarından biri olarak gördüklerini paylaşan Yapı Kredi Yatırım analistleri, FED'in şahin tutumu zirveye ulaşırken, reel faiz oranlarının düşmeye devam etmesinin tarihsel olarak altın için yükselişe işaret eden bir durum olduğunu belirtiyor.

Gelişmekte olan ülkeler olumlu ayrışıyor

Baz senaryolarında, para politikasındaki normalleşmenin devam edeceğini varsaydıklarını söyleyen Yapı Kredi Yatırım Genel Müdürü Yılmaz Arısoy, şu değerlendirmede bulundu: ‘‘Bu senaryo, yeni ekonomik politikaların devamı ve ülke risk primindeki iyileşmeye paralel olarak yabancı yatırımcıları önce tahvillere, daha sonra da hisse senetlerine çekecektir.

Küresel büyümeye baktığımızda 2024 yılında büyümenin 2023’e nazaran yavaşlayacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin de arasında bulunduğu gelişmekte olan piyasalar için ise getiri potansiyelinin gelişmiş piyasalara göre daha olumlu olduğunu düşünüyoruz. Yapı Kredi Yatırım olarak tüm bu gelişmeler doğrultusunda içeride artan faiz ortamında nakit akışı güçlü, büyüklüğü ve likiditesi ile daha yüksek yabancı ilgisi çekme potansiyeli olan hisseleri önceliklendiriyoruz.

Yapı Kredi Yatırım Model Portföy Önerisi

- Akbank

- T.S.K.B.

-Bim Birleşik Mağazalar

-Türk Hava Yolları

-Şok Marketler Ticaret

-Ag Anadolu Grubu Holding

- Aksigorta

-Aksa Enerji

- Mavi Giyim

-Türk Telekom