Fed’in yeni başkanı Kevin Warsh kritik dönemde göreve başladı! Petrol krizi ve faiz baskısı aynı anda büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Fed başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh, Beyaz Saray’daki törenle görevi resmen Jerome Powell’dan devraldı. Trump, Warsh’un tamamen bağımsız hareket etmesini istediğini söylerken, yeni Fed Başkanı ise reform odaklı ve performans merkezli bir yönetim anlayışı izleyeceğini açıkladı. Warsh’un görev süresi 2030 yılına kadar devam edecek.

Petrol fiyatları ve enflasyon alarm veriyor

Kevin Warsh, Fed’in başına son yılların en zor ekonomik koşullarından birinde geçti. ABD/İsrail-İran savaşıyla birlikte yükselen petrol fiyatları, ABD’de enflasyonu yeniden hızlandırdı. ABD’de tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8’e yükselirken, üretici fiyatlarında da sert artış görüldü. Artan enerji maliyetleri ve yükselen tahvil faizleri, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini önemli ölçüde zayıflattı.

Fed içinde görüş ayrılıkları büyüyor

Fed’in son toplantı tutanakları, yetkililerin büyük bölümünün enflasyonun yüksek kalması halinde ek sıkılaşmayı desteklediğini ortaya koydu. Piyasalarda artık faiz indirimi yerine faiz artışı ihtimali konuşulmaya başlandı. Ayrıca Fed içinde “güvercin” politikalarıyla tanınan bazı isimlerin ayrılması, faiz indirimi yanlısı görüşlerin zayıfladığı yorumlarına yol açtı. Warsh’un ilk büyük sınavını haziran ayında yapılacak FOMC toplantısında vereceği belirtiliyor.

Piyasalar Warsh’un Trump ile ilişkisini izliyor

Analistler, Kevin Warsh’un önündeki en büyük sınavlardan birinin de Beyaz Saray ile Fed arasındaki dengeyi korumak olacağını düşünüyor. Trump’ın agresif faiz indirimi talepleri ile yükselen enflasyon baskısı arasında sıkışan Warsh’un nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu. ING Amerika Araştırma Bölgesel Başkanı Padhraic Garvey ise savaşın sona ermesi halinde Warsh’un faiz indirimi gündemine daha fazla alan bulabileceğini ancak kısa vadede “çok güvercin” görünmekten kaçınacağını söyledi.