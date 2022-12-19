FEVE: Avrupa'da her 10 kişiden 8'i cam ürünleri tercih ediyor

Avrupa genelinde güvenli bir şekilde geri dönüştürülebilen cam ürünleri sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu (FEVE) tarafından 13 Avrupa ülkesinde 4 binden fazla tüketicinin katılımıyla, Friends of Glass tüketici platformu için yaptırılan bağımsız bir araştırma anketi, camın her 10 kişiden 8'i için sürdürülebilir malzeme olduğunu ortaya koydu.

Son üç yılda katılımcılar arasında cam kullanım oranı yüzde 8 artarken, metal ve plastik tercihinde yüzde 24 ile 41 arasında bir düşüş yaşandığı ifade ediliyor. Öte yandan anketi yanıtlayan 10 kişiden 8'i cam ambalajlarını "her zaman" veya "sık sık" geri dönüştürdüklerini belirtirken, yüzde 82'si nasıl geri dönüştürüleceğini iyi bildiğini aktarıyor.

“Cam insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren GCA Genel Müdürü Dr. Abdullah Gayret, “Sağlığa ve doğaya zarar vermeyen malzeme tercihi alışveriş yapanların gündeminde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Avrupa Cam Ambalaj Üreticileri Federasyonu’nun araştırmasından edindiğimiz sonuçlara göre, her 10 tüketiciden 6'sı gıda israfını azaltmayı, geri dönüşümü ve fiziksel ve zihinsel sağlığı korumayı günlük yaşamlarında en önemli üç sürdürülebilirlik unsuru olarak görüyor. Ankete katılan tüketicilerin üçte birinden fazlası, cam ambalajı sağlığı daha iyi koruduğu ve ürünleri daha uzun süre güvenli tuttuğu için tercih ettiğini belirtiyor. Her 10 Avrupalıdan 7'si geri dönüştürülmüş camın, yiyecek ve içecekleri korumaya devam edeceğine inanıyor. Bu nedenle cam, tüketiciler tarafından insanları ve gezegeni koruyan en iyi malzeme olarak görülüyor. Camın raftaki dayanıklı nitelikleri, insanların en sevdikleri ürünleri daha uzun süre koruyarak gıda atıklarını da azaltmalarına olanak tanıyor” şeklinde konuştu.