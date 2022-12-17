Finans dünyasında yaşanan son gelişmeler Kayseri'de masaya yatırıldı

1994 yılından bu yana sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren İnfo Yatırım, Türkiye’nin dört bir yanında yatırımcı buluşmalarına devam ediyor. Ankara ve İstanbul’un ardından Kayseri’de gerçekleştirilen etkinlik yatırımcıların da yoğun ilgisiyle karşılandı.

İnfo Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Mine Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte; İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcıları Hüseyin Güler ve Mert Yılmaz ile Araştırma Uzmanı Yunus Şahin konuşmacı olarak yer aldı. Toplantıda finans dünyasının gündeminde yer alan konular değerlendirildi, 2023 yılına dair öngörüler yatırımcılarla paylaşıldı.