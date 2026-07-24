Finans sektöründe güven temmuzda yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Temmuz 2026 Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 155 seviyesine çıktı.

150 finansal kuruluşun katılımıyla hazırlanan ankette, endeksteki yükselişte son üç aydaki iş durumundaki iyileşme ile gelecek üç aya ilişkin hizmet talebi beklentilerindeki güçlenme etkili oldu. Buna karşın, son üç ayda hizmet talebine ilişkin değerlendirmelerde zayıflama görüldü.

Talep beklentileri güçlendi

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre de son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi.

Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Kârlılıkta temkinli iyimserlik

Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda kârlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise bir önceki döneme kıyasla güçlendi.

Alt sektörlerde farklı görünüm

Alt sektörler bazında incelendiğinde, sigorta ve emeklilik fonları hariç "Finansal Hizmet Faaliyetleri" sektöründe güven endeksi 3 puan yükseldi.

Buna karşılık, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları sektöründe güven endeksi 8,9 puan, finansal hizmetlere yardımcı faaliyetler sektöründe ise 0,4 puan geriledi.