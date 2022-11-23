Finansal Hizmetler Güven Endeksi kasımda geriledi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), kasımda 9,6 puan azalarak 154,7 seviyesine geriledi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.
Finansal sektörde faaliyet gösteren 155 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks kasımda 9,6 puan azalarak 154,7 seviyesine indi.