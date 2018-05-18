"Fındığı gıda sektöründe değerlendirmeliyiz"

18 Mayıs 2018

Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı İlyas Edip Sevinç, fındığın dünyada çikolata üretiminden sonra ikinci önemli tüketim alanı olan pasta, tatlı, dondurma, bisküvi yapımında kullanıldığını belirterek, bu durumun ülkemizde yeterince yaygınlaşmadığını söyledi.

Fındık tüketiminin yeterli büyüklüğe henüz ulaşmadığı ülkemizde, mevcuttan çok daha büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Sevinç, “Kıyılmış, dilinmiş, öğütülmüş, un, füre ve ezme formatında kullanılan fındığın, dünyada olduğu gibi ülkemizde de tatlı, pastacılık, bisküvi, dondurma sanayinde vazgeçilmez bir tat haline gelmesini bekliyoruz” dedi.

İlyas Edip Sevinç, Karadeniz bölgesinde tatlı ve pasta yapımında fındık kullanımının bilindiğini ve yaygın bir şekilde tüketildiğini, ancak diğer bölgelerde tatlı ve pasta yapımında fındık kullanımının az olduğunu ve bunun da yeterince denenmemiş olmasından kaynaklanabileceğini ifade etti. Sevinç, şunları söyledi: “Birçok bilimsel araştırmada elde edilen bulgulara göre hemen her gün 1 avuç civarında fındık tüketilmesinin insan sağlığına çeşitli olumlu etkiler yaptığını ve bu nedenle düzenli olarak tüketilmesinin de ısrarla önerildiğini hatırlatmak isteriz.”

Sevinç, “Ülkemiz üretiminin yeterli olması nedeniyle fiyatlarda istikrarsızlık yaşanmaz. Ürünlerinde fındığa yer vermeleri firmalarımızın menfaatlerine olacaktır.” diye konuştu.