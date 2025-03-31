Fındık pazarında fiyatlar durağan seyrine devam ediyor
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü açıkladı. Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.
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Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, son haftalarda pazarda fiyatların durağan bir seyir izlediğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.