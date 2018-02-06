Fındıkta "yalancı bahar" korkusu

06 Şubat 2018

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bazı bahçelerde fındık dallarının yaprak açtığını ve üründe erken doğum sürecinin görüldüğünü belirterek, "Açıkçası bu aylarda yaşanan bu gelişme kaygı verici." dedi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarına bağlı olarak fındıkta yaşanan erken doğum sürecinin üreticileri endişelendirdiğini söyledi.

Ordu ve çevre illerde asıl kış döneminin ocak ve şubat aylarında yaşandığını ancak şimdiye kadar beklenen kar yağışının olmadığını ifade eden Soydan, bazı günler hava sıcaklığının 15-20 derecelere kadar çıktığını dile getirdi.

Yalancı bahar nedeniyle erken doğum sürecine giren fındığın, mart veya nisan aylarında yaşanabilecek zirai don nedeniyle zarar görebileceğine dikkati çeken Soydan, "Bazı bahçelerde fındık dalları yaprak açtı ve üründe erken doğum süreci görüldü. Sıcak hava nedeniyle birçok bahçede erken açan karanfilleri görmek mümkün. Açıkçası bu aylarda yaşanan bu gelişme kaygı verici." diye konuştu.

Soydan, 2004 ve 2014 yıllarında da aynı durumun yaşandığını vurgulayarak, "Yüksek rakımlı yerlerde böyle bir endişe yok ancak sahil ve orta kesimde üreticilerimiz yalancı bahar nedeniyle ciddi endişeler yaşıyor." ifadesini kullandı.

Bir süre önce kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu ancak bunun yetersiz kaldığını dile getiren Soydan, temennilerinin beklenen karın yağması olduğunu söyledi.

"Sigorta yaptırmaları önemli"

Soydan, zirai don riskine karşı üreticilere, bahçelerine sigorta yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Çiftçilerimizin belirlenen takvim doğrultusunda TARSİM'e giderek sigorta yaptırmaları son derece önem arz etmektedir. Geçtiğimiz yıllarda TARSİM'in faydasını gören çok üretici oldu." diye konuştu.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu da, yalancı bahar nedeniyle fındıkta zirai don riskinin arttığını kaydederek, "Önümüzde şubat ayının büyük bölümü ve mart ayı var. İlimizde nisan ayında bile kar yağışının olduğu biliniyor. Dolasıyla erken karanfil açan bahçelerimiz büyük risk altında." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA