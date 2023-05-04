First Horizon ile TD Bank, birleşme anlaşmalarını feshetti

İki bankadan yapılan ortak açıklamada, birleşme anlaşmasının geçen yıl şubat ayında imzalandığı hatırlatıldı.

TD Bank'ın, First Horizon ile ilgili olmayan nedenlerden dolayı düzenleyici onayların alınması için bir takvimi olmadığı kaydedilen açıklamada, bu onayların ne zaman alınabileceği ve alınıp alınamayacağı konusunda belirsizlik olması nedeniyle tarafların birleşme sözleşmesini feshetme konusunda karşılıklı anlaştığı duyuruldu.

Açıklamada, fesih anlaşmasının şartlarına göre TD Bank'ın, First Horizon'a 200 milyon dolar nakit ödeme yapacağı ve tarafların birleşme sözleşmesiyle ilgili başka herhangi bir yükümlülüğü olmayacağı aktarıldı.

First Horizon Üst Yöneticisi Bryan Jordan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, fesih anlaşmasının "talihsiz ve beklenmedik" olmasına karşın First Horizon'ın güçlü ve istikrarlı bir konumdan hareket ederek büyüme yoluna devam edeceğini ifade etti.

TD Bank Group Üst Yöneticisi Bharat Masrani de sonuç "hayal kırıklığı" olmasına rağmen First Horizon'a son birkaç aydaki ortaklıkları için teşekkür etti.

Tennessee merkezli First Horizon'un hisseleri, Kanadalı TD Bank ile birleşme anlaşmasının sonlandırıldığının açıklanması sonrasında yüzde 40'a yakın değer kaybetti.