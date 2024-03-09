Fitch Ratings, Türkiye'nin notunu yükseltti; görünümü 'pozitif' yaptı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün Türkiye'yle ilgili raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin kredi notu yükseltilirken, not görünümü de 'pozitif'e çekildi.

Fitch Ratings'in raporunda Türkiye'nin döviz rezervinin geçen yılın haziran ayından beri 32 milyar dolar artarak 131 milyar dolara yükseldiği ifade edildi.

Ancak raporda swap'lar hariç rezervin eksi 62 milyar dolar olduğu ifade edilirken, bu rakamın geçen haziranda 76 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkat çekildi.

Raporda, rezervin yıl sonunda 148 milyar dolar, gelecek yılın sonund ise 159 milyar dolara yükselmesinin beklendiği dile getirildi.

Bankalardaki döviz ve kur korumalı mevduatın oranının toplam mevduatın yüzde 56'sına kadar gerilediği bilgisi verildi.

Enflasyon beklentisi

Raporda, 2024 yılındaki ortalama enflasyonun yüzde 58 olarak öngörüldüğü belirtilirken, yıl sonu yüzde 40 olarak tahmin edildi. Enflasyonun kredi ve sıkı para politikaları sayesinde 2025'te yüzde 29'a gerileyebileceği kaydedildi.