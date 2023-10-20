Fitch, Türk bankalarının marjlarında toparlanma öngördü
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredi büyümesindeki yavaşlamanın yılın ikinci yarısında da sürmesini beklerken, marjlarda toparlanma öngördü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk bankalarının kredi büyümesinin, ekonomi politikalarındaki değişim sonrası gelen düzenlemelerin etkisiyle ikinci çeyrekte yavaşladığını belirtirken, kurum büyümedeki yavaşlamanın ikinci yarıda da sürmesini bekliyor.
Fitch'in Türk bankalarına yönelik bugün yayınladığı çeyreklik Datawatch raporunda, alınan tedbirlerdeki bazı gevşemelerin ise bankaların kredi verme iştahını canlı tutacağını kaydetti.
Fitch yüksek TL mevduat faizlerine karşılık, daha yüksek kredi faizleri ve TÜFE'ye endeksli tahvil getirileri ile yılın ikinci yarısında marjlarda hafif toparlanma öngördü.
Fitch’in Datawatch raporu Türk bankacılık sektörü aktiflerinin yüzde 83’ünü temsil eden 13 bankayı kapsıyor.