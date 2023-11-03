Fitch Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye ekonomisi için orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 4,1’e yükseltti.
Haber Merkezi
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Kredi derecelendirme kuruluşu, Çin ekonomisindeki yavaşlamaya bağlı olarak 10 gelişmekte olan ülkeye ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme öngörüsünü ortalama yüzde 4’e düşürdü.
Bu 10 ülke arasında Çin, Rusya, Güney Kore ve Güney Afrika ekonomileri için ülke bazlı büyüme tahminleri aşağı yönlü, Türkiye, Hindistan, Meksika, Polonya, Brezilya ve Endonezya için ise yukarı yönlü revize edildi.