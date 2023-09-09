Fitch, Türkiye’nin not görünümünü yükseltti

Fitch, Aralık 2021'de not görünümünü negatife düşürürken, Temmuz 2022'de kredi notunu B+'dan B’ye indirmişti.

Fitch'in kararı, Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi, seçimin ardından göreve başlayan ekonomi yönetiminin piyasalarda başlayan olumlu havanın ardından geldi.

'Ortodoks politikalara atıf'

Kararda, "Kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor” ifadesine yer verildi.

Politika faizinin yüzde 35’e çıkaracağını ve 2024’te de bu seviyede kalacağını belirten Fitch, para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek belirsizlikler olduğuna dikkat çekti.

Enflasyon ve büyüme tahminleri

Fitch'in raporunda, yüksek enflasyonun en büyük risk ve zorluk olmaya devam ettiği belirtildi, yıl sonu için enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Raporda “Büyümenin 2023’te yüzde 4,3, 2024’te yüzde 3 olmasını bekliyoruz” dendi.

Raporda, brüt uluslararası rezervlerin mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür ölçüde toparlanma kaydettiği, yıl sonuna kadar 115 milyar dolara ulaşabileceği öngörüldü.

'Not yükselmesi'nin şartları

Fitch'in olası not yükselmesini sağlayabilecek faktörlere de değinilen açıklamada, mevcut politika normalleştirme ve yeniden dengelenme sürecinin sürdürülebilirliğine olan güvenin artması, bunun sonucunda enflasyonda sürekli bir düşüş de dahil olmak üzere makroekonomik istikrarın iyileşmesinin pozitif etki yapabileceği belirtildi.

Açıklamada, cari işlemler açığının sürekli daralması, sermaye girişlerinin artması, uluslararası rezervler düzeyinde ve bileşiminde iyileşmeler ve dolarizasyonun azalması nedeniyle dış kırılganlıklardaki azalmanın olası not artırımına neden olabileceği bildirildi.