Fitch'ten Türkiye açıklaması! Faiz oranlarının artışı bankalar için önemli

Fitch bugün yayımladığı raporda, yetkililerin nihayetinde para politikasını sıkılaştırmaları durumunda, TL faiz oranı artışının Türk bankaları üzerindeki etkisinin artışın büyüklüğüne ve hızına bağlı olacağını belirtti.

Raporda ılımlı ve kademeli TL faiz artışının özellikle makro ve finansal istikrar risklerini azaltması halinde, genel olarak kredi notu için pozitif olabileceği belirtildi. Fakat büyük çaplı ve hızlı faiz artışı yapılması durumunda kredi arzının darılmasına bağlı olarak aktif kalitesinde önemli bozulmalar olabileceği de tahmin edildi.

Fitch, Türk bankalarının hâlâ 2022'nin son çeyreğindeki faaliyet ortamının baskısı altında olduğunu açıkladı.