Fiyatlar kur etkisiyle arttı, turizmci memnun değil

01 Ocak 2018

SELENAY YAĞCI

İSTANBUL - Konaklama sektöründe, turist sayısının artmasıyla bu yılın 11 ayında doluluklarda artış yaşandı. Bu artışları gelirlerdeki artış izledi. Turizmciler, artışın kur etkisiyle olduğuna, fiyatların hala istenilen seviyeye ulaşamadığına dikkat çekti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ile veri ve analiz şirketi STR’nin birlikte hazırladığı rapora göre Türkiye’nin 11 aylık doluluk oranı geçen yıl 51.1 iken, bu yıl yüzde 60.3’e yükseldi. Araştırmaya dahil olan otellerin doluluk ortalamasını veren rapora göre, 11 ayda ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıl 77.7 euro iken bu yıl 67.6’ya gerilerken, oda başı elde edilen gelirler 39.7 eurodan 40.8 euroya yükseldi.

Kasım ayına bakıldığında ise otel dolulukları, geçen yıla göre yüzde 13.4 artarak, yüzde 62.7 oldu. Kasım 2016’da bu oran yüzde 55.3 olmuştu. Kasım ayındaki ortalama günlük satılan oda bedeli ise 62.9 eurodan 56.7 euroya gerilerken, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise hafif artışla 34.8 eurodan 35.5 euroya yükseldi.

İstanbul kımıldadı

İstanbul’un kasım ayında geçen yıl yüzde 55.8 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 18.3 artarak yüzde 66 oldu. Kasım ayında ortalama günlük satılan oda bedeli ise geçen yıla göre yüzde 9 düşüşerek, 69.5 euro oldu. Oda başı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 7.6 artırarak, 45.9 euro oldu. İstanbul’da Ocak-Kasım 2017 döneminde doluluk oranı geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 49.5’ten yüzde 62.6’ya, oda başı elde edilen gelir 44.8 eurodan 48.1 euroya yükselirken; ortalama günlük satılan oda bedeli 90.5 eurodan 76.8 euroya geriledi.

Verileri değerlendiren TÜROB Başkanı Timur Bayındır, sektörde gelir kaybının dikkat çekmeye devam ettiğini kaydetti. Bayındır, “Döviz kurunda son bir senede yaşanan artış da dikkate alınmalı. Kasım 2016’da 3.64 TL olan euro, Kasım 2017’de 4.67 TL’ye yükseldi. Ancak kur yükselmesinin, TL bazlı gelir artışına yol açtığı görülse de, enflasyona bağlı olarak giderlerde de artışa yol açtığı göz ardı edilmemeli” diye konuştu.

Antalya’da hafif artış

Antalya’da kasım ayında otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1.3 artarak, yüzde 56 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yıla göre yüzde 3.8 düşüşerek, 42.5 euro oldu. Oda başı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 2.5 düşüşerek, 23.8 euro oldu. Antalya’da yılın 11 ayında ise doluluklar geçen yıla göre yüzde 54.3’ten yüzde 60.3’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 81.1 eurodan yüzde 77.19 euroya geriledi. Oda başı elde edilen gelir 44.0 eurodan 46.5’ya yükseldi. STR’nin araştırmasına dahil olan otellerin sayısının Antalya’da çok az olduğuna değinen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık da, Antalya’da 6 bin 500 yatak olduğunun altını çizerek, “Antalya’da doluluklara yüzde 50’nin üzerinde artış var. Antalya’ya gelen turist sayısında artış olduğu gibi. Talepte artış olduğu için bu fiyatlara da yansıyor. Doğal kanun. Geçen yıla göre gelirlerde bir miktar kıpırdanma var ama bunda kurunda etkisi var. Fiyatlar henüz istenilen düzeyde değil” diye konuştu.

Egeli işletmeci fiyat artırmadı

Ege Turistik İşletmeler Ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, 2016 yılının son 30 yılda çift haneli büyümeye alışmış, 40 milyon turist sınırına ulaşmış turizm sektörü için hüsran yılı olduğunu belirterek, gelirlerde yüzde 50 düşüş yaşandığını hatırlattı. Bu yılın gelir anlamında pek parlak olmadığını kaydeden İşler, “Otelciler turist ayağını kesmesin diye fiyatları artırmadı. Bu yüzde 15 civarında turist artışına da vesile oldu. Bu turist artışı ve kur farkı gelirlere pozitif etki yaptı” dedi.