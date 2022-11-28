Fonlabüyüsün Kitle Fonlama Platformu'ndan ilk kampanya

Halk Yatırım Menkul Değerler’in bir hizmeti olarak paya dayalı kitle fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir platform olan Fonlabüyüsün, erken aşama derin teknoloji girişimlerine odaklanıyor.

Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin, “Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odağı ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) benzeri yatırımcıları bu sisteme dahil ederek, kitle fonlaması kampanyaları ve bunları takip eden ardıl yatırım turları ile derin teknoloji girişimlerinin küresel pazarda büyümesine aktif katkı sunacak bir iş modeli esas alınıyor” dedi.

Tamamen dijital, hızlı ve kolay yatırım imkanı sunuyor

Bir YTÜ Yıldız Teknopark kuluçka girişimi olan Non Nocere, fonlabuyusun.com üzerinden tamamen dijital bir ortamda Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takasbank güvencesi ile hızlı ve kolay bir yatırım imkanı sunuyor. Takasbank’ta toplanan fon, MKK nezdinde payların kaydileştirilerek yatırımcılara aktarılmasından sonra girişim şirketine aktarılıyor. Yatırımcılar, e-Devlet şifreleri ile istedikleri an paylarını görüntüleyebiliyor.