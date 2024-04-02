Forbes en zenginleri açıkladı: Türkiye’den 27 dolar milyarderi listede; zirve Murat Ülker’in!

Dünyaca ünlü Forbes dergisi bugün web sitesinden dünyanın en zengin insanlarının listesini yayınladı. Listede Türkiye'den 23 erkek ve 4 kadın yer aldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu üyesi Murat Ülker, Türkiye'nin dolar milyarderleri listesinde ilk sırada yer aldı. Ülker'in servetinin bir yılda 19 milyon dolar gerileyerek 5 milyar dolar olarak kayda geçtiği belirtildi.

Listenin ikinci sırasında 3,7 milyar dolarlık servetiyle İpek Kıraç gelirken, üçüncü sırada 3,6 milyar dolarla Semahat Sevim Arsel bulunuyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Cemil Kazancı 3,3 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada kendine yer buldu. Mustafa Rahmi Koç ise 3,2 dolarla beşinci oldu.

Dünyada kaçıncılar?

Murat Ülker, dünyanın en zengin 615'inci insanı olurken, İpek Kıraç 865, Sevim Arsel 894, Cemil Kazancı 983, Rahmi Koç ise 1031'inci sırada yer aldı.

Türkiye'den listeye giren milyarler ve servetlerinin listesi şöyle: