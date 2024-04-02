Forbes dergisi en zenginler listesini güncelledi: Elon Musk sırasını kaybetti
Forbes dergisi, dünyanın en zenginleri listesini güncelledi. ABD'li milyarder Elon Musk, listenin güncellenmesi ile 1. sıradaki yerini kaybetti.
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Tesla ve Space X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.
Forbes'da yer alan verilere göre; küresel borsalardaki dengesizlikten, dünya gündemindeki huzursuzluktan ve süregelen enflasyondan sıyrılan milyarder sayısının geçen yıla göre 141 kişi artarak 2 bin 781 kişi oldu. Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı.
En çok milyarder sayısının bulunduğu ülke 813 milyarder ile ABD olurken 413 milyarderi ile Çin ikinci sırayı, 200 milyarderi Hindistan üçüncü sırayı aldı.
İşte dünyanın en zengin 25 insanı:
25 - Charles Koch / ABD
24 - Zhong Shanshan / Çin
23 - Julia Koch / ABD
22 - David Thomson ve ailesi / Kanada
21 - Alice Walton / ABD
20 - Jensen Huang / ABD
19 - Rob Walton / ABD
18 - Jim Walton / ABD
17 - Gautam Adani / Hindistan
16 - Michael Dell / ABD
15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa
14 - Carlos Slim Helu / Meksika
13 - Amancio Ortega / İspanya
12 - Michael Bloomberg / ABD
11 - Sergey Brin / ABD
10 - Larry Page / ABD
9 - Mukesh Ambani / Hindistan
8 - Steve Ballmer / ABD
7 - Bill Gates / ABD
6 - Warren Buffett / ABD
5 - Larry Ellison / ABD
4 - Mark Zuckerberg / ABD
3 - Jeff Bezos / ABD
2 - Elon Musk / ABD
1 - Bernard Arnault / Fransa