Forbes dergisi en zenginler listesini güncelledi: Elon Musk sırasını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Tesla ve Space X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, güncellenen sıralama ile ilk sıradaki yerini kaybetti.

Forbes'da yer alan verilere göre; küresel borsalardaki dengesizlikten, dünya gündemindeki huzursuzluktan ve süregelen enflasyondan sıyrılan milyarder sayısının geçen yıla göre 141 kişi artarak 2 bin 781 kişi oldu. Milyarderin toplam serveti, 2023'e göre 2 trilyon dolar artış göstererek 14.2 trilyon dolar olarak hesaplandı.

En çok milyarder sayısının bulunduğu ülke 813 milyarder ile ABD olurken 413 milyarderi ile Çin ikinci sırayı, 200 milyarderi Hindistan üçüncü sırayı aldı.

İşte dünyanın en zengin 25 insanı:

25 - Charles Koch / ABD

24 - Zhong Shanshan / Çin

23 - Julia Koch / ABD

22 - David Thomson ve ailesi / Kanada

21 - Alice Walton / ABD

20 - Jensen Huang / ABD

19 - Rob Walton / ABD

18 - Jim Walton / ABD

17 - Gautam Adani / Hindistan

16 - Michael Dell / ABD

15 - Francoise Bettencourt Meyers / Fransa

14 - Carlos Slim Helu / Meksika

13 - Amancio Ortega / İspanya

12 - Michael Bloomberg / ABD

11 - Sergey Brin / ABD

10 - Larry Page / ABD

9 - Mukesh Ambani / Hindistan

8 - Steve Ballmer / ABD

7 - Bill Gates / ABD

6 - Warren Buffett / ABD

5 - Larry Ellison / ABD

4 - Mark Zuckerberg / ABD

3 - Jeff Bezos / ABD

2 - Elon Musk / ABD

1 - Bernard Arnault / Fransa