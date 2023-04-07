Ford'un yeni ticarisi dünyaya İstanbul'dan tanıtıldı

Aracın tasarım, geliştirme ve mühendisliğinde rol alan Ford Otosan, Transit Courier'ın üretiminden de sorumlu olacak. Yapılan açıklamaya göre, Transit Courier, Otosan'ın geçen yıl Ford'dan devraldığı Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilecek. Aracın elektrikli versiyonu E-Transit Courier'in 2024'ün son çeyreğinde, dizel ve benzinli versiyonun üretiminin ise 2023’ün üçüncü çeyreğinde başlayacağı açıklandı. Yeni Transit Courier, Ford Otosan'ın Craiova fabrikasını satın almasının ardından, burada üretilen ilk yeni model unvanını taşıyacak.

Aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep, "Ford Pro'nun uzun süredir koruduğu pazar liderliği bize müşterilerin ihtiyaçlarına dair içgörü kazandırıyor. E-Transit Courier ile daha fazla bağlanabilirlik sayesinde müşterilerimizin kompakt vanlardan yüksek verimlilik elde etmelerine yardımcı olacağız" dedi. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt da "E-Transit Courier ile Ford'un elektriklenme yolculuğundaki rolümüzü artırmaya devam ediyoruz. Hem elektrikli hem de içten yanmalı motor alternatifleriyle müşterilerimizle buluşturacağımız yeni Courier'in tasarımını Dunton ve Köln'deki Ford tasarım ekipleriyle geliştirmekten ve mühendisliğinin tüm sorumluluğunu almaktan büyük gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.