Franchising fuarı kapılarını açıyor

10 Ekim 2017

Her yıl yeni girişimcileri markalarla buluşturmanın ötesinde yeni projelerin gün yüzüne çıkmasını sağlayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, bu yıl 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

CNR Fuar Merkezi 7’nci salonda gerçekleştirilecek törenin açılışına, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış’ın katılmasını beklenirken Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Michael Eyre, Asya Pasifik Franchise Konfederasyonu Başkanı Dr. Alan Escalona, WFC Genel Sekreteri Dr. Hatem Zaki ve UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın katılacak.



Ulusal ve global ölçekte 300’e yakın markayı ve 38 bin ziyaretçiyi 22 bin m2 alanda buluşturacak olan yurt dışı katılımlarının da yoğun yaşandığı fuar, Çin, Kanada, Fransa, Endonezya, Kore, Lübnan, Malezya, Filipinler, Rusya, İngiltere, Mısır, Arjantin, Tayland, İspanya, Avustralya, Meksika, ABD, Brezilya, Kolombiya ve Guatemala’dan gelen yatırımcıları ve heyetleri Türk markalarıyla buluşturarak yeni iş olanaklarının da önünü açacak.



Ayrıca, Dünya Franchise Zirvesi kapsamında; Asya Pasific Franchise Konfederasyonu (APFC) ve Dünya Franchise Konseyi ile birlikte Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, Amerika’dan Çin’e, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar birçok önemli ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerinin yanı sıra ekonomi bakanlarını İstanbul’da bir araya getirecek.

"Girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bir araya getiriyoruz"

Türkiye’nin en önemli franchise markalarını aynı çatı altında buluşturmak için yola çıktıklarını söyleyen Medyafors Fuarcılık Genel Müdürü Aycan Helvacıoğlu, yatırımcılara bu fuarı gezmeden yatırım yapmayın çağrısında bulundu.



Medyafors olarak franchising sistemine ve gelişimine önem verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, “Yeni iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bir araya getiriyoruz. Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nın diğer fuarlardan ayrıştığı nokta, başarısının ölçülebilir olması. Fuarın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcılarının her zaman takdir ve teşekkürlerine layık olabilmenin haklı gururunu taşıyoruz” dedi.

“Markalaşma bir kültürdür”

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise konuyla ilgili, “UFRAD olarak uzun yıllardır Medyafors ile yürüttüğümüz başarılı işbirliğimiz sonucunda fuarımız bugün dünyanın en büyük fuarlarından biri. Asla unutmamalıyız; markalaşma bir kültürdür. Marka, sadece bir ürün logosu ya da bir kutunun üzerindeki amblemden ibaret değildir. Markalarımız ekonomimizin öncüleri, dünyaya açılan kapılarımızdır.”