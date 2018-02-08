Fransa savunma bütçesini artıracak

08 Şubat 2018

Fransa'nın savunma bütçesinin, 2022'ye kadar her yıl 1,7 milyar ve 2023'te 3 milyar euro artırılarak toplamda 39,6 milyar euro olarak belirlenmesi için yasa tasarısı hazırlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından ülkenin savunması bütçesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Fransa savunma bütçesini, 2022'ye kadar her yıl 1,7 milyar euro ve 2023'te 3 milyar euro artırarak toplamda 39,6 milyar euroya ulaşmayı hedefliyor.

Açıklamada, yasa tasarısında 2019-2023 yılları için ayrılan bütçenin, 2014-2018'in bütçesine göre 7,4 milyar euro artırarak yüzde 23 yükseltildiği ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçen ay geleneksel yeni yıl dilekleri programı kapsamında, askerlere hitap ettiği sırada yaptığı açıklamada, ülkesinin savunmaya ayırdığı bütçenin 1,8 milyar euro artırılarak toplamda 34,2 milyar euro olarak belirlendiğini bildirmişti.

Geçen yıl temmuz ayında, tasarruf tedbirleri kapsamında açıklanan 4,5 milyar euroluk kesintinin 850 milyon euroluk bölümünün savunma bütçesinden yapılacağı açıklanmış, bu karara tepki gösteren Genelkurmay Başkanı Pierre de Villiers istifa etmişti.

Kaynak: AA