Fransız bankacılık devinden dolar/TL kararı
Fransa merkezli Societe Generale Türkiye'de yaşanan son gelişmelerin ardından dolar/TL'de kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı. SocGen'in raporunda, gelecek dönemde TCMB'nin Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.
Fransız banka Societe Generale İBB'ye yönelik operasyon sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından dolar/TL'deki kısa pozisyonunu kapatma kararı aldı.
Bloomberg'in haberine göre SocGen Stratejisti Phoneix Kalen dolar/TL'de kısa pozisyonlarını kapattıklarını açıkladı. Kasımda açılan pozisyonda giriş seviyesi 34,53 olmuştu.
SocGen'in raporunda gelecek dönemde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk lirasını mümkün olduğunca istikrarlı tutmaya odaklanacağı vurgulandı.
SocGen dolar/TL'deki kısa pozisyonlarını kapatma kararı, bankanın Türk Lirası'nın daha fazla değer kazanmasını beklemediğini veya en azından mevcut seviyelerde dengeleneceğini düşündüğünü gösteriyor.
Yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35
Banka Nisan ayında TCMB'den bir faiz indirimi beklemezken, aziranda 150 baz puanlık indirim, temmuzda da 200 baz puanlık indirim öngördü.
Bankaya göre yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 35 oldu.
Öte yandan dün ABD merkezli JPMorgan İBB'ye yönelik operasyon sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmanın ardından dolar/TL'deki kısa pozisyonunu kapatmama kararını duyurmuştu.