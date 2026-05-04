GameStop eBay için 56 milyar dolarlık teklif yaptı

Oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret devi eBay’i bünyesine katmak için 56 milyar dolarlık bir teklif paketi hazırladı. Pazar akşamı yapılan resmi açıklamaya göre şirket, eBay için hisse başına 125 dolar ödemeyi taahhüt ediyor. Bu rakam, eBay’in Cuma günkü kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 20 üzerinde bir prim anlamına geliyor.

GameStop yönetimi, teklifin yarısının nakit, kalan yarısının ise GameStop hissesi olarak ödenmesini planlıyor. Şirket ayrıca eBay üzerinde halihazırda yaklaşık yüzde 5 oranında bir hisse biriktirdiğini de kamuoyuna duyurdu.

GameStop eBay hamlesiyle Amazon’a rakip olmayı hedefliyor

GameStop CEO’su Ryan Cohen, Wall Street Journal’a verdiği mülakatta bu satın alma hamlesinin arkasındaki temel stratejiyi açıkladı. Cohen, eBay’i Amazon karşısında çok daha güçlü ve ciddi bir rakibe dönüştürmeyi amaçlıyor. Cohen ayrıca, eBay yönetiminin bu teklife sıcak bakmaması durumunda süreci doğrudan hissedarlara taşıyabileceğini ifade etti.

Sürecin bir vekalet savaşına dönüşebileceğinin sinyallerini veren Cohen, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde birleşik şirketin CEO’luk görevini de üstlenmeyi planlıyor. Ryan Cohen daha önce de benzer perakende yatırımlarıyla piyasada adından söz ettirmişti.

Finansman planı ve maliyet tasarrufu stratejisi

GameStop tarafından yapılan açıklamada, satın almanın tamamlanmasını takip eden ilk 12 ay içinde yıllık 2 milyar dolarlık bir maliyet tasarrufu hedeflendiği belirtildi. Şirket, eBay’in satış ve pazarlama faaliyetlerinde aşırı harcama yaptığını iddia ediyor. Bu operasyonel verimlilik artışı, birleşmenin temel ekonomik dayanağını oluşturuyor.

Satın alma işleminin finansmanı ise nakit rezervleri ve borçlanma yoluyla sağlanacak. GameStop bu kapsamda TD Securities’den 20 milyar dolarlık bir borç taahhüdü aldığını bildirdi. Şirket, bu büyük çaplı finansal operasyonla teknoloji ve perakende dünyasındaki dengeleri değiştirmeyi öngörüyor.

Küresel e-ticaret pazarında yeni bir dönem başlıyor

Teklif süreci, perakende sektöründeki geleneksel oyuncuların dijital pazar yerlerinde nasıl bir dönüşüm hedeflediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. GameStop, geçmişte fiziksel mağazacılık odaklı bir yapıya sahipti ancak son yıllarda dijitalleşme yönünde agresif adımlar atmıştı.

Analistler, bu hamlenin sadece bir satın alma değil, aynı zamanda küresel e-ticaret rekabetinde yeni bir cephenin açılması olarak yorumluyor. GameStop ve eBay’in olası birleşmesi, önümüzdeki dönemde teknoloji hisselerinin performansı üzerinde de belirleyici bir rol oynamaya aday görünüyor.