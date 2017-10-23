Gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi zayıfladı
REIDIN ‘Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi’ne göre gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi azaldı.
Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan ‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi’ ve ‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi’ 2017 yılı 4. çeyrek dönem sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi azaldı.
Güven Endeksi değeri, 2017 yılı 4. çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre yüzde 21 azalışla 86 (Kısmen Kötümser) olarak ölçüldü. Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, geçen çeyrek döneme göre yüzde 12 azalışla 92 (Kısmen Kötümser) olarak kaydedildi.