Gaziantep savunma sanayisine göz dikti

4 yıl önce askeri fabrikalara tedarik sağlayan firmaların az olduğunu hatırlatan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, 2018'den beri askeri fabrikaların ve savunma sanayisinin takiplerinde olduğunu söyledi. "O dönemlerde Gaziantep'te 4 onaylı tedarikçi varken, Konya'da bu rakam 45'lerdeydi. O dönemlerde biz 'bu konuya yoğunlaşmamız gerek' dedik. Çünkü savunma sanayisinde katma değerli ürün var" dedi.

Ünverdi, Kovid-19 salgını nedeniyle savunma sanayisi çalışmalarının sekteye uğradığına işaret ederek, bu gelişmeye rağmen önemli işler yaptıklarına dikkati çekti.

"SSB İrtibat Ofisi'ni kurumumuzda açtık"

Şu an Gaziantep'te askeri fabrikalara ürün sağlayan onaylı tedarikçi firma sayısının 27'ye ulaştığını vurgulayan Ünverdi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığıyla (SSB) direkt irtibat kurmak suretiyle Roketsan, HAVELSAN, Aselsan gibi vakıf şirketleriyle iş yapan firma sayısını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda GSO olarak firmalarımızla vakıf şirketlerini temasa geçirmek adına SSB İrtibat Ofisi'ni kurumumuzda açtık. Ofisimizde direkt SSB yetkilileri bulunacak, şirketlerin isteği olan ürünlerin örnekleri Gaziantep'e getirilecek ve biz de sanayicilerimizle bunu buluşturacağız. O ürünün üretilmesi konusunda istişarede bulunulacak ve sözleşme imzalanıp, alım garantili olarak SSB'ye bağlı olan vakıf şirketlerine ürün satacaklar. Bunun hakikaten Gaziantep için fırsat olacağını düşünüyorum."

"12 firmamız ürün üretmeye başladı"

Savunma sanayisine çalışan firmaların kurumsal boyutlarının da oluşacağına değinen Ünverdi, şöyle konuştu:

"Bu noktada şirketlerimiz de kendi disiplinlerini sağlayacak ve yalnızca savunma sanayisine çalışan firmalar ileride bu kurumsallaşmayla çok daha farlı noktalara gelecek. Savunma sanayisine birçok sektördeki firmalarımız çalışmak istiyor. Fakat gerekli şartları yerine getirmeleri lazım. Bu çalışmaları yürüten birçok firmamız var. Şu ana kadar da 12 firmamız SSB ile sözleşme imzalamak şartıyla ürün üretmeye başladı. Gaziantep'in bu alanda geleceği parlak diye düşünüyorum. Savunma sanayisinde şu an yerli ürün oranı çok daha fazla olmaya başladı. Bu bizi gururlandırıyor."