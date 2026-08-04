Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım: Yeme-içmede kazanç komisyonlara gidiyor
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, artan maliyetlerin yanı sıra banka POS’ları ve dijital sipariş platformlarının yüksek komisyonlarının yeme-içme işletmelerinin kâr marjını erittiğini belirterek, oranların makul seviyelere çekilmesini istedi.
Yeme-içme sektörü, artan girdi ve işçilik maliyetlerinin yanı sıra banka ve dijital platformlara ödenen komisyonların baskısıyla karşı karşıya. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, özellikle banka POS komisyonları ile çevrim içi yemek sipariş platformlarının uyguladığı yüksek oranların işletmelerin kârlılığını tehdit ettiğini söyledi.
Yeme-içme sektörünün yalnızca işletmelerden oluşmadığını, gastronomi, turizm ve şehir ekonomisi açısından önemli bir ekonomik alan olduğunu belirten Yıldırım, sektörün sürdürülebilirliği için maliyet baskısının azaltılması gerektiğini ifade etti.
Kazancın önemli bölümü komisyona gidiyor
Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasının işletmeler açısından POS maliyetini önemli bir gider kalemine dönüştürdüğünü belirten Yıldırım, dijital sipariş platformlarının da sektörde giderek daha fazla ağırlık kazandığını söyledi. Çevrim içi yemek sipariş platformları ve kurye firmalarının uyguladığı yüksek komisyonların işletmelerin kâr marjını daralttığını ifade eden Yıldırım, “Kazandığını bankalara ve dijital platformlara bırakmak zorunda kalan bir sektörle karşı karşıyayız” dedi. İşletmelerin ürün ve hizmet satışından elde ettiği gelirin önemli bir bölümünün aracılık hizmetlerine gittiğini belirten Yıldırım, “Üreten, istihdam sağlayan ve yatırım yapan işletmenin kazancından, aracılık hizmeti veren yapıların daha fazla pay alması kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.Yıldırım, banka POS komisyonları ile dijital sipariş platformlarının uyguladığı oranların yeniden değerlendirilerek makul seviyelere çekilmesini istedi. Sektördeki maliyet baskısının komisyonlarla sınırlı olmadığını belirten Yıldırım, özellikle gıda fiyatlarındaki hareketliliğin işletmelerin maliyet hesaplarını zorlaştırdığını söyledi. Son dönemde et fiyatlarında yaşanan artışların yeme-içme işletmelerinin maliyet yapısını doğrudan etkilediğini ifade eden Yıldırım, fiyatlardaki hızlı değişimin menü fiyatlamasını ve kârlılık hesaplarını zorlaştırdığını kaydetti. İşçilik maliyetlerinin de hizmet sektörünün en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, vergi uygulamalarında işçilik maliyetlerinin daha fazla gözetilmesi gerektiğini dile getirdi.
Yıldırım, sektörün bir diğer beklentisinin KDV uygulamalarından kaynaklanan finansman yükünün hafifletilmesi olduğunu söyledi. İşletmelerin yüksek maliyetlerle faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirten Yıldırım, vergi ve finansman yüklerinin de kâr marjları üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Yeme-içme sektörünün Gaziantep’in gastronomi kimliği ve turizm potansiyeli açısından stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Yıldırım, işletmelerin ayakta kalabilmesi için yalnızca kısa vadeli değil, kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.
Gaziantep Ticaret Odası olarak sektörün sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla temaslarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım, güçlü bir gastronomi ekonomisinin ancak finansal açıdan sürdürülebilir işletmelerle mümkün olacağını kaydetti.