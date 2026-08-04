Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım: Yeme-içmede kazanç komisyonlara gidiyor

Yeme-içme sektörü, ar­tan girdi ve işçilik ma­liyetlerinin yanı sıra banka ve dijital platformlara ödenen komisyonların baskı­sıyla karşı karşıya. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kuru­lu Başkanı Tuncay Yıldırım, özellikle banka POS komis­yonları ile çevrim içi yemek sipariş platformlarının uygu­ladığı yüksek oranların işlet­melerin kârlılığını tehdit et­tiğini söyledi.

Yeme-içme sektörünün yalnızca işletmelerden oluş­madığını, gastronomi, turizm ve şehir ekonomisi açısından önemli bir ekonomik alan ol­duğunu belirten Yıldırım, sektörün sürdürülebilirliği için maliyet baskısının azal­tılması gerektiğini ifade etti.

Kazancın önemli bölümü komisyona gidiyor

Kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasının işletme­ler açısından POS maliyeti­ni önemli bir gider kalemi­ne dönüştürdüğünü belirten Yıldırım, dijital sipariş plat­formlarının da sektörde gi­derek daha fazla ağırlık ka­zandığını söyledi. Çevrim içi yemek sipariş platformları ve kurye firmalarının uygu­ladığı yüksek komisyonla­rın işletmelerin kâr marjını daralttığını ifade eden Yıldı­rım, “Kazandığını bankalara ve dijital platformlara bırak­mak zorunda kalan bir sek­törle karşı karşıyayız” dedi. İşletmelerin ürün ve hizmet satışından elde ettiği gelirin önemli bir bölümünün ara­cılık hizmetlerine gittiğini belirten Yıldırım, “Üreten, istihdam sağlayan ve yatı­rım yapan işletmenin kazan­cından, aracılık hizmeti ve­ren yapıların daha fazla pay alması kabul edilebilir de­ğildir” ifadelerini kullan­dı.Yıldırım, banka POS ko­misyonları ile dijital sipariş platformlarının uyguladığı oranların yeniden değerlen­dirilerek makul seviyelere çekilmesini istedi. Sektörde­ki maliyet baskısının komis­yonlarla sınırlı olmadığını belirten Yıldırım, özellikle gıda fiyatlarındaki hareket­liliğin işletmelerin maliyet hesaplarını zorlaştırdığını söyledi. Son dönemde et fi­yatlarında yaşanan artışla­rın yeme-içme işletmeleri­nin maliyet yapısını doğru­dan etkilediğini ifade eden Yıldırım, fiyatlardaki hızlı değişimin menü fiyatlama­sını ve kârlılık hesaplarını zorlaştırdığını kaydetti. İşçi­lik maliyetlerinin de hizmet sektörünün en önemli gider kalemlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, vergi uygu­lamalarında işçilik maliyet­lerinin daha fazla gözetilme­si gerektiğini dile getirdi.

Yıldırım, sektörün bir di­ğer beklentisinin KDV uygu­lamalarından kaynaklanan finansman yükünün hafif­letilmesi olduğunu söyledi. İşletmelerin yüksek mali­yetlerle faaliyetlerini sür­dürmeye çalıştığını belirten Yıldırım, vergi ve finansman yüklerinin de kâr marjları üzerindeki baskıyı artırdığı­nı ifade etti. Yeme-içme sek­törünün Gaziantep’in gast­ronomi kimliği ve turizm po­tansiyeli açısından stratejik bir alan olduğunu vurgula­yan Yıldırım, işletmelerin ayakta kalabilmesi için yal­nızca kısa vadeli değil, kalıcı çözümlere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Gaziantep Ticaret Odası olarak sektörün sorunlarının çözümü için ilgili kurumlarla temaslarını sürdürecekleri­ni belirten Yıldırım, güçlü bir gastronomi ekonomisinin ancak finansal açıdan sürdü­rülebilir işletmelerle müm­kün olacağını kaydetti.