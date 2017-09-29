Gazprom: Türkiye’ye doğalgaz sevkıyatında rekor kıracağız
Gazprom Başkanı Miller, Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz sevkıyatında rekor kıracağını söyledi.
Gazprom Başkanı Aleksey Miller, dün akşam gerçekleşen Putin ile Erdoğan görüşmesi sırasında Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Türkiye'ye doğalgaz sevkıyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak'tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkıyat hacmi %24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkıyatında tarihi rekor kıracak" ifadesini kullandı.
Miller şu şekilde devam etti:
"Eylül'den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı %48 oranında arttı. Bu bir kez daha Türk Akımı'nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor."
Kaynak: DHA