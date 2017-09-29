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Gazprom: Türkiye’ye doğalgaz sevkıyatında rekor kıracağız

Gazprom Başkanı Miller, Gazprom'un Türkiye'ye doğalgaz sevkıyatında rekor kıracağını söyledi.

Gazprom: Türkiye’ye doğalgaz sevkıyatında rekor kıracağız
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Gazprom Başkanı Aleksey Miller, dün akşam gerçekleşen Putin ile Erdoğan görüşmesi sırasında Rus basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu sene Türkiye'ye doğalgaz sevkıyat hacimlerinin artması bizi mutlu ediyor. 1 Ocak'tan bu yana gelen süreci geçen sene ile karşılaştırırsak Türk pazarına sevkıyat hacmi %24,3 oranında arttı. Bu yılda 4,1 milyar metreküp demek. 2017 yılı sonunda Gazprom Türkiye'ye doğalgaz sevkıyatında tarihi rekor kıracak" ifadesini kullandı.

Miller şu şekilde devam etti:

"Eylül'den bahsetmek gerekirse, geçen seneye göre doğalgaz sevkiyatı %48 oranında arttı. Bu bir kez daha Türk Akımı'nın ekonomik açıdan gerekli ve talep görecek bir proje olduğunu gösteriyor."

Kaynak: DHA

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