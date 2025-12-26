GDP’den marketler için 'pazar tatili' uyarısı: İstihdamı ve ekonomiyi vurur!

GPD, gıda perakendesinde faaliyet gösteren ulusal zincirlere ait 47 bin satış noktası ve 465 bin çalışanı temsil ettiklerini vurgulayarak, haftanın bir günü gerçekleşecek olası bir kapanmanın hem istihdamda hem de kayıtlı ekonomide büyük ve onarılması güç zararlara yol açacağını bildirdi.

Dernek açıklamasında, organize perakendenin yüzde 90'ından fazlasını temsil eden Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun değerlendirmeleriyle uyumlu şekilde, teknik verilerin haftada bir gün kapanmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğuracağını gösterdiği kaydedildi. GPD, yaklaşık 5 bin satış noktası ile sektörü temsil eden Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun tüm sektör adına açıklama yapmasının doğru olmadığını da vurguladı.

"Doğrudan daha az istihdam ve küçülme anlamına geliyor"

GPD'ye göre mevcut perakende sistemi haftanın yedi günü faaliyet gösterecek şekilde kurulmuş durumda. Haftada bir gün kapanma uygulaması, doğrudan daha az istihdam ve küçülme anlamına gelecek. Çalışma günlerine getirilecek kısıtlamanın, kısa ve uzun vadede istihdamı olumsuz etkileyeceği, sadece perakende sektöründe değil üretim ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde de iş kayıplarına yol açacağı ifade edildi.

Dernek, haftada bir gün kapanmanın yalnızca mağaza istihdamında yaklaşık yüzde 14'lük bir azalma yaratacağını, tedarik zinciri ve diğer paydaşlar dikkate alındığında bu kaybın çok daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Tüketiciler ve enflasyon üzerinde 'olumsuz etki' uyarısı

Açıklamada, çalışma günlerine yönelik kısıtlamanın tedarik zincirinde aksamalara neden olacağı, özellikle hızlı tüketim ürünlerinde zincirin bozulmasının üreticiler, tüketiciler ve enflasyon üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirtildi.

GPD ayrıca, alışveriş günlerinin kısıtlanmasının tüketici mağduriyetine yol açacağını, tüketicilerin ürünlere daha uygun fiyatlarla ulaşma ve farklı alternatifler arasında seçim yapma imkânının kısıtlanacağını vurguladı. Bunun özellikle alım gücü düşük tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Dernek, günümüzde haftanın yedi günü ve 24 saat internetten alışveriş yapılabildiği gerçeğinin de bu tür kısıtlama önerilerinde dikkate alınması gerektiğini ifade etti.