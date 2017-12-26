"Geleceğin insan kaynağını yetiştirirsek 4.0 içimize siner"

26 Aralık 2017

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - İstanbul Aydın Üniversite ve Cool Reklam Ajansı'nın işbirliğiyle düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde Endüstri 4.0 masaya yatırıldı. Endüstri 4.0 ile birlikte insanların işsiz kalkmaktan korktuğunu belirten Cool Reklam Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "Her sanayi devriminde böyle korkular oldu. Endüstri 4.0'ın karşısında durma gibi bir şansımız yok, bununla yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Sektörlere uygun, çağın öngördüğü insan kaynağını yetiştirmenin önemine değinen İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, "Kriterleri, performansları ve rekabeti ön plana çıkaran üniversitelerin oluşturulması gerekiyor. Üniversiteler geleceğin insan kaynağını yetiştirmeli. Genç nesli tasarrufa itmeliyiz, çalışmayı öğrenen, tasarrufu bilen toplumu oluşturursak Endüstri 4.0'ı, yapay zekayı içimize sindirmiş oluruz" diye konuştu. Türk-Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akarcalı ise Türkiye'nin Endüstri 4.0'ı gerçekleştirme gücü ve potansiyeli olduğunu kaydetti.

'Kalifiye eleman 2017'nin en büyük sorunu'

Zirvede, 'STK Konuşmaları' adlı birinci panel, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜ- GİK )Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

2017 yılının en büyük sorununun kalifiye ara eleman bulunamaması olduğunu söyleyen Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş adamları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, Endüstri 4.0'ın yönetilmesi adına teknik liselerin çoğaltılması ve halihazırda olanların ise tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye Genç İş adamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yücelen, teknolojinin dışardan alındığı takdirde bir yere kadar uygulanabileceğini belirtti. Yücelen, "Endüstri 4.0 için zihniyet devrimi gerekiyor. Öncelikle sermaye olarak ekonominin aktörleri, eğitim kurumları olarak buralara yönelmek ve buraları özümsemek zorundayız. Girişimcilik zihniyetinin her katmanda verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. TABA-AmCham Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat, "İnşaat sanayide de ihracatı artırıcı ürünler geliştirmeliyiz. Akıllı tuğlalar ekleyebiliriz. Bir boru tıkandığı zaman bildirme ya da depreme dayanıklılık durumu gibi bilgileri verebilir" dedi.

Türkiye'nin dünyadaki değerli markalar içine girmesi gerektiğini söyleyen TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen, "Artık küresel hedefleri olan küresel markalar hedefleyen şirketlerimiz olması gerekiyor" diye konuştu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener ise şöyle konuştu: "Lojistik üretim maliyetleri açısından önemli bir alan. Global şirketler Endüstri 4.0'ı Türkiye'ye taşıdılar. Lojistik sektörü Endüstri 4.0'a çok uygun. Üreticiler bizden müşteriye has çözümler bekliyor. Lojistik sistemi aslında yazılım sistemine dönüşmüş durumda. 100 tane yazılımcı çalıştıran lojistikçiler var."