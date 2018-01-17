Gelir getirici 9.7 milyon fidan toprakla buluştu

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), 2015'ten bugüne kadar 3 bin 392 köyde yaklaşık 9,7 milyon gelir getirici fidan toprakla buluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 15 yılda ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesine yönelik 4 milyon 997 bin hektar alanda yapılan çalışmalarda 4 milyar 35 milyon fidan dikildi.

Türkiye'yi dünya genelinde orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri durumuna getiren Bakanlık, ağaçlandırma çalışmasının yanı sıra orman köylüsünün hayat şartlarını iyileştirmek için çalışıyor.

Bu çerçevede Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2015-2019 yılları arasını kapsayan 5 yıllık sürede uygulayacağı "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" ile orman köylüsüne yeni gelir kapıları aralıyor. Proje çerçevesinde 3 bin 392 köyde çalışma yapılarak ceviz, badem, kestane, dut, fıstık çamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu, aşılı zeytin gibi gelir getirici fidanları toprakla buluşturdu.

Yapılan çalışmalar ile 853 köyde 997 bin ceviz, 934 köyde 3,5 milyon badem, 189 köyde 73 bin zeytin, 56 köyde 66 bin Antep fıstığı, 73 köyde 168 bin kestane, 236 köyde 677 bin dut, bin 51 köyde de 3 milyon fıstık çamı, ahlat, kuşburnu, alıç, ıhlamur, gibi gelir getirici türlere ait 8,6 milyon fidan dikildi. Ayrıca 996 bin yabani zeytin ve 134 bin menengiç aşılandı.

Kırsaldaki vatandaşlar yerinde kalkındırılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, orman köylüsünü hasım değil hısım olarak gördüklerini belirtti.

Orman köylüsünün her zaman yanında olduklarını vurgulayan Eroğlu, "Ülke nüfusumuzun yaklaşık yüzde 10'u 22 bin civarındaki orman içi ya da orman bitişiği köylerde yaşıyor. Bu projeleri geliştirmekteki ve uygulamadaki gayemiz, atıl durumda olan bozuk ormanlarımızı verimli hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve kırsaldaki vatandaşlarımızı yerinde kalkındırmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bozuk orman alanlarına tesis edilecek gelir getirici ormanların tamamen orman teşkilatınca oluşturulduğunu aktaran Eroğlu, "Yani bu alanların etrafının çevrilmesi, fidanların temini ve dikilmesi, 3 yıl boyunca bakımı ve masrafları orman teşkilatımız tarafından yapılacak. Geliri ise tamamen orada yaşayan vatandaşlarımızın olacak." ifadelerini kullandı.

Ormanlar, eşit ve adil bir şekilde kura ile dağıtılıyor

Tesis edilen ormanların eşit ve adil biçimde orada yaşayan köylülere kurayla verileceğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Oluşturulan ormanları orada yaşayan vatandaşlardan müracaat edenlerin sayısına bölüyor ve parselliyoruz. Daha sonra ise parsellenen bu alanların sertifikasını kura ile adil bir şekilde bu vatandaşlarımıza veriyoruz. Bu uygulamayı her gittiğim ilde bizzat ben gerçekleştirdiğimiz temel atma ve açılış merasimlerinde yapıyorum. Sadece bu yıl içerisinde 79 ayrı ilde program yaptım ve bu programlarda tesis ettiğimiz gelir getirici ormanların parsel sertifikalarını oradaki yaşayan vatandaşlarımıza teslim ettim."

Uygulama ile vatandaşların ağaçlara sahip çıktığını ve çok daha iyi baktığını aktaran Eroğlu, "Bu alanlardan elde edilen gelir ile orman köylümüzün refah düzeyi yükseliyor ve daha iyi şartlarda yaşayabiliyor. Böylece köyden kente göçün de önüne geçilerek, şehirlerdeki göçten kaynaklanan problemlerin azalmasına katkıda bulunuluyor." ifadelerine yer verdi.