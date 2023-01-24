"Gençlere, girişimci kadınlara yeni fırsatlar tanımalıyız"

Türkiye’nin her alandaki altyapısı ve potansiyeliyle geleceğe güvenle bakabilecek bir yapıda olduğunu belirten Kış, ekonomi başta olmak üzere, üretim ve yatırımdaki belirsizliklerin aşılması gerektiğini bildirdi.

İş dünyasının, 2022 yılında durağan ekonomi nedeniyle bazı yapısal sorunla karşı karşıya kaldığını ifade eden Kış, üretimi, yatırımı ve kadın istihdamını öncelemek isteyen birçok yatırımcının enflasyonla birlikte belirsizlik nedeniyle plan ve projelerini ertelemek durumunda kaldığını dile getirdi.

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden gençlere, genç girişimci kadınlara yeni fırsatlar tanınması gerektiğini vurgulayan Kış, “2023 yılında ekonomik sorunların[1]dan arınmış bir Türkiye’yi kararlı ve emin adımlarla oluşturabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin kısa, orta ve uzun vadede başta eğitim, ekonomi, sanayi ve tarımsal faaliyetler olmak üzere tüm alanlarda öngörülebilir bir yapıya kavuşması için iş dünyasının da her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.